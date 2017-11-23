 أمير القصيم: جائزة الرس للأداء الحكومي المتميز نقلة نوعية في مجال التحفيز  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: جائزة الرس للأداء الحكومي المتميز نقلة نوعية في مجال التحفيز 

أمير القصيم: جائزة الرس للأداء الحكومي المتميز نقلة نوعية في مجال التحفيز 
المناطق - الرس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن جائزة الرس للأداء الحكومي المتميزنقلة نوعية في مجال التحفيز في معاييرها الأوروبية التي من خلالها نسير بخطى ثابتة نحو العالمية ، لافتاً سموه إلى أن الجائزة تؤسس لمنظومة متكاملة من التميز الحكومي ، وتسهم في ارتقاء أداء تلك الجهات إلى أعلى المستويات ، وتؤدي دوراً مهماً في تحقيق التميز والجودة في أداء عملها ، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والريادة ، وفق أسس ومعايير عالية ترتكز على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية المقدمة.
وقال سمو أمير القصيم: نفتخر في الجائزة التي تساهم وبشكل فاعل في ترسيخ ثقافة التميز الحكومي ، وتحويلها إلى منهج وأسلوب حياة في مختلف ميادين العمل ، متمنياً سموه لأعضاء مجلس الجائزة التوفيق والنجاح لتحقيق أهدافها ورسالتها التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، ولتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ من خلال تعزيز الارتقاء بالعمل الحكومي ، ورفع الكفاءة الإدارية ونمو ورقي الخدمات لجميع القطاعات الحكومية المقدمة في محافظة الرس ، متطلعاً سموه إلى أن تكون الجائزة نموذجاً للعمل المتميز وتؤتي ثمارها من خلال الحث على التنافس بين الإدارات للأداء الأفضل ، منوهاً بدعم الراعي الرسمي لجائزة الرس للأداء الحكومي المتميز رجل الأعمال ضيف الله بن تركي الصالحي ، مشيداً بجهوده المتميزة وما يقدمه من عطاءات خيره ، واصفاً إياه بابن الوطن البار ، مشيراً سموه إلى أن محافظة الرس لها مساهمات وطنية برجالها ، ونحمد الله أن هيئ للوطن أبناء يقومون بأداء واجبهم الوطني ، معتزاً بتواجد مثل هؤلاء رجال الأعمال في المنطقة.
جاء ذلك خلال رعاية سمو أمير القصيم مساء أمس الأربعاء حفل جائزة الرس للأداء الحكومي المتميز في دورتها الثانية ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس ، وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي ، بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم شاهد سموه والحضور عرض مرئي وثائقي عن جائزة الرس للأداء الحكومي المتميز ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجائزة محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف كلمة رحب في مستهلها بسمو أمير القصيم والحضور ، مؤكداً أن رعاية سموه للجائزة يجسد رؤيته بتقدير الإبداع والتميز ، ويعزز الدافعية نحو تقديم الخدمة الحكومية بأفضل الطرق الحضارية وأكثرها كفاءة ، لافتاً إلى ان الجائزة تأتي متواكبة مع رؤية المملكة 2030 ، مقدماً الشكر لراعي الجائزة الرسمي ضيف الله الصالحي ، ولأعضاء الجائزة.
عقب ذلك ألقى محمد العوفي كلمة الراعي الرسمي للجائزة ، أكد فيها أن المسؤولية الاجتماعية تعد واحدة من دعائم الحياة المجتمعية الضرورية ، فهي سبيل التقدم الفردي والاجتماعي ، مشيراً إلى أن رعاية الجائزة ولغيرها من المشاريع الوطنية واجب ومسؤولية تجاه وطن ، مقدماً شكره لسمو أمير القصيم على رعايته الجائزة ، مباركاً لسموه انطلاق جائزة القصيم للتميز والإبداع.
كما ألقت ريم العامر كلمة المكرمين بالجائزة قالت فيها : إننا نتشرف بحضور سمو أمير منطقة القصيم ـ حفظه الله ـ ، لحفل جائزة الرس للأداء الحكومي المتميز، لتكريم الموظفين المبدعين والمتميزين والإدارات والدوائر الحكومية المتفوقة في أدائها وخدماتها ، مؤكدة أن هذا الحضور استمراراً للنهج الذي أرساه سموه في التشجيع الدائم على الوصول إلى أرقى درجات التميز والإبداع.
وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الفائزين بالجائزة ، كما كرم خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة ، وحمد الصيخان مؤلف كتاب الحياة العلمية بالرس ، نظير تميزهما في العمل الوطني ، كما تسلم سموه التقرير الختامي للدورة الثانية للجائزة.
حضر الحفل وكيل إمارة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب ، وعدداً من المسؤولين والوجهاء بمحافظة الرس .

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