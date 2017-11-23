 شرطة القصيم تضبط  4 أشخاص قاموا بالاستيلاء على 40 رأساً من الأغنام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شرطة القصيم تضبط  4 أشخاص قاموا بالاستيلاء على 40 رأساً من الأغنام

شرطة القصيم تضبط  4 أشخاص قاموا بالاستيلاء على 40 رأساً من الأغنام
المناطق - عيون الجواء

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن تعرض إحدى المزارع – شمالي محافظة عيون الجواء – للدخول من قبل أربعة أشخاصٍ مجهولين ، قاموا بكسر أقفال بوابة الدخول الخارجية في ساعةٍ متأخرةٍ من الليل ، وتقييد مقيمٍ من جنسيةٍ عربية ، والإستيلاء على هاتفه الجوال وأربعين رأساً من الأغنام ، ونقلها على متنِ مركبتين لجهةٍ غير معلومة ..

وبحمد الله فقد أسفرت المتابعة الأمنية لهذه الجريمة من قبل المختصين بإدارة التحريات والبحث الجنائي بعد التنسيق مع مركز الشرطة المختص عن تحديد هويات المتهمين والقبض عليهم  – سعوديي الجنسية – تتراوح أعمارهم في العقدين الثاني والثالث من العمر ، وجرى إيداعهم التوقيف ، وإحالتهم للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ، حيث أقروا عند سماع أقوالهم بما بدر منهم ..

وشرطة منطقة القصيم اذ تعلن ذلك لتؤكد في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي الى سواء السبيل ..

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