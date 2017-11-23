 الصحة تطمئن عموم المواطنين حول ما يتم تداوله عن #فشل_لقاح_الانفلونزا_الموسميه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الصحة تطمئن عموم المواطنين حول ما يتم تداوله عن #فشل_لقاح_الانفلونزا_الموسميه

الصحة تطمئن عموم المواطنين حول ما يتم تداوله عن #فشل_لقاح_الانفلونزا_الموسميه
المناطق - متابعات

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بخصوص إيقاف التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم مطابقة عينات لتطعيم الاإنفلونزا من الشحنة رقم (p4a331v) لأحد الاختبارات الأولية للجودة وهي شحنة وصلت حديثاً وأغلبها في مرحلة التوزيع على المناطق، واحترازاً قامت الوزارة بإيقاف العمل بهذه الشحنة لحين صدور النتائج النهائية علماً بأن جميع الشحنات التي بلغ عدده 29 شحنة التي تم توزيعها خلال الأربع أشهر الماضية سليمة تماماً ومجتازة للاختبارات الفيزيائية واختبارات الجودة من قبل هيئة الغذاء والدواء.
وأكدت الصحة أن إيقاف العمل بها رغم عدم وجود أي خطورة طبية قد تم بسبب عدم المطابقة للجودة الفيزيائية الخاصة بالمنتج والتي من خلالها يضمن الفعالية المرجوة للتطعيم لأقصى درجة ممكنة، مشيرة إلى أن المملكة أول دولة تكشف هذا الخلل من بين جميع الدول التي وصلتها الشحنة وهذا لما تطبقه المملكة ممثلة بهيئة الغذاء والدواء من أعلى معايير الجودة التي يتم اتباعها لفحص الأدوية والتطعيمات من مراحل التصنيع والنقل والتوزيع.
كما أعادت الصحة التأكيد مجددا أنها من خلال مصادرها العلمية فإن لقاح الانفلونزا يعتبر أفضل و أنجح وسيلة للوقاية من مرض الانفلونزا ومضاعفاته الخطيرة.

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