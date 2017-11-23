 أمانة القصيم تنظم ورشة عمل لشرح بوابة المقاولين الإلكترونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمانة القصيم تنظم ورشة عمل لشرح بوابة المقاولين الإلكترونية

أمانة القصيم تنظم ورشة عمل لشرح بوابة المقاولين الإلكترونية
المناطق - بريدة

أقامت الإدارة العامة للميزانية بأمانة منطقة القصيم ورشتي عمل لشرح وتطبيق استكمال واستخراج المستخلصات المالية عبر نظام بوابة المقاولين الإلكترونية وذلك بالتعاون مع مركز تحقيق الأهداف بالوزارة وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء الماضي بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، بمشاركة مهندسين ومقاولين واستشاريين أمانة منطقة القصيم وبلدياتها ، وتستهدف ورشة العمل تمكين المقاولين العاملين في القطاع البلدي بمنطقة القصيم من معرفة آلية العمل الجديدة في الأنظمة الإلكترونية المخصصة لاستكمال إجراءات المشاريع.

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