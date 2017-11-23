أمانة القصيم تنظم ورشة عمل لشرح بوابة المقاولين الإلكترونية

أقامت الإدارة العامة للميزانية بأمانة منطقة القصيم ورشتي عمل لشرح وتطبيق استكمال واستخراج المستخلصات المالية عبر نظام بوابة المقاولين الإلكترونية وذلك بالتعاون مع مركز تحقيق الأهداف بالوزارة وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء الماضي بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، بمشاركة مهندسين ومقاولين واستشاريين أمانة منطقة القصيم وبلدياتها ، وتستهدف ورشة العمل تمكين المقاولين العاملين في القطاع البلدي بمنطقة القصيم من معرفة آلية العمل الجديدة في الأنظمة الإلكترونية المخصصة لاستكمال إجراءات المشاريع.