 بداية الدوام الشتوي بمدارس تعليم البكيرية الأحد المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بداية الدوام الشتوي بمدارس تعليم البكيرية الأحد المقبل

بداية الدوام الشتوي بمدارس تعليم البكيرية الأحد المقبل
المناطق - البكيرية

حددت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية، بداية الدوام الشتوي لعموم مدارس الإدارة  ( بنين – بنات ) للعام الدراسي الحالي يوم الأحد المقبل  8/3/1439هـ
وأوأوضح فهد السلمي رئيس قسم الاختبارات والقبول، أن الاصطفاف الصباحي بالنسبة لمدارس البنات في تمام الساعة 7.15 صباحاً والحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحاً ,فيما سيكون الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين في تمام الساعة 7.30 صباحاً وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7.45 صباحاً.

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