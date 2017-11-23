 استغلال المياه المعالجة للري .. أمين منطقة حائل يعقد اجتماع مع مدير المياه بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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استغلال المياه المعالجة للري .. أمين منطقة حائل يعقد اجتماع مع مدير المياه بالمنطقة

استغلال المياه المعالجة للري .. أمين منطقة حائل يعقد اجتماع مع مدير المياه بالمنطقة
المناطق - حائل

عقد أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس صباح يوم الخميس الخامس من ربيع الأول 1439هـ اجتماع مع مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل خالد بن عيد الجمعان بصالة الاجتماعات بمكتب الأمين بحضور مدير عام الادارة العامة للحدائق وعمارة البيئة المهندس نايف السليمان ومدير تخطيط المدينة المهندس محمد العتيبي ومدير تشغيل وصيانة الحدائق المهندس عبدالله الواكد.
واستعرض المشاركون في الاجتماع جدول المواقع التي تتعارض فيها مشاريع الأمانة مع خطوط شبكة المياه والصرف الصحي ، حيث ناقش المجتمعون كيفية معالجة تعارض المشاريع الجاري تنفيذها من قبل الجهتين من خلال اختيار البدائل الأقل تكلفة والتنسيق بين الجهتين لضمان تنفيذ المشاريع المطلوب تنفيذها من الأمانة , كما شهد الاجتماع استعراض المواقع التي تتعارض فيها مشاريع الأمانة مع بعض عناصر شبكات المياه والصرف الصحي، وكيفية معالجة التعارض.
كما تمحور النقاش إلى سبل استغلال المياه المعالجة بمدينة حائل حسب المعايير الدولية للاستفادة منها في قطاع ري الحدائق والمزروعات للإسهام في زيادة رقعة المسطحات الخضراء.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التواصل بين الجهتين خلال الفترة القادمة لضمان سرعة انجاز المطلوب من كل جهة.

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