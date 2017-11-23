 فهد العامر يؤكد قطار سار حائل ..سيلعب دور فعال في اقتصاد المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فهد العامر يؤكد قطار سار حائل ..سيلعب دور فعال في اقتصاد المنطقة

فهد العامر يؤكد قطار سار حائل ..سيلعب دور فعال في اقتصاد المنطقة
المناطق - حائل

أكد رئيس المجلس البلدي لامانة منطقة حائل الاستاذ فهد سعد العامر  أن  تشغيل رحلات القطار في المملكة ومروره في محطة حائل للركاب سيكون لها أثر اقتصادي فعال على نهضة واقتصادي المنطقة ومن هنا تكمن أهمية منطقة حائل علی خارطة الوطن كونها في موقع استراتيجي يؤهلها للمكانة الاقتصادية الكبری في دور النقل اللوجستي  لمناطق الوطن من خلال هذه المنظومة الاقتصادية الفعالة الاثر في تنمية المنطقة .
واعتبر العامر، أن هذه الخطوة في تشغيل القطار في المنطقة  يأتي تأكيداً على اهتمام القيادة الحكيمة وفقها الله بدعم الخطوط الحديدية ومنظومة النقل بشكل عام؛ الأمر الذي يعزّز من بيئة الاستثمار في السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
معربا عن شكره وتقديره لدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حفظه الله في كل ما يعنی في تطوير منظومة العمل التنموي ومتابعة المشروعات العملاقة في ظل متابعة ودعم ولاه الامر ايدهم الله .

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