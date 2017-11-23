 سياحة وتقني الجوف يبحثان توطين قطاع الفندقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سياحة وتقني الجوف يبحثان توطين قطاع الفندقة

سياحة وتقني الجوف يبحثان توطين قطاع الفندقة
المناطق - الجوف

عقد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف , ومؤسسة التدريب الفني والتقني إجتماعاً يوم أمس بمكتب الفرع لبحث توطين الوظائف بالقطاعات السياحية بالمنطقة بحضور ممثلي القطاعين .
وقال مدير فرع الهيئة الدكتور جهز بن برجس الشمري أن توطين الوظائف بالقطاع السياحي من أبرز اهتمامات الفرع وفق توجيهات أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز , ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز , وتحقيق الفرص الوظيفة للمواطن السعودي ، والمساهمة في تحقيق الثقة بين أرباب العمل والشباب لتناول الأعمال المرتبطة في صناعة السياحة، خصوصاً أن الهيئة تُعد من الجهات المولّدة للوظائف ، وبيّن أن الهيئة وقعت في وقت سابق اتفاقية تعاون نصت على عدداً من البنود ومسارات التعاون الهادفة إلى زيادة معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، والسعي إلى خفض معدلات الانكشاف المهني بالقطاع ، والعمل المشترك على توحيد المسميات الوظيفية ، والتصنيف المهني ، والوصف الوظيفي لمِهَن القطاعات السياحية والتراثية.
وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف الدكتور جهاد بن زين العابدين أنه سيتم العمل على حصر احتياج قطاع الفندقة وبحث عوائق توظيف الشباب , ثم عقد برامج ودورات تدريبية في كليات الفندقة لطالبي العمل لتأهيلهم . وفِي نهاية الاجتماع قدم مدير عام السياحة بالمنطقة شكره وتقديره لمدير عام التدريب التقني والمهني ومنسوبو المؤسسة على مبادرتهم الوطنية لتحقيق طموحات المواطن في مجال تأهيل الوظائف المتخصصة .

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