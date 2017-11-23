 أمير عسير يستقبل معالي الشيخ عبدالله التركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل معالي الشيخ عبدالله التركي

أمير عسير يستقبل معالي الشيخ عبدالله التركي
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء صباح اليوم بمكتب سموه بالإمارة .
ورحب سمو أمير منطقة عسير بمعالي الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي  متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة .
وأعرب سمو الأمير فيصل بن خالد عن بالغ شكره وتقديره وذلك لمشاركة معالي الدكتور ” التركي ” في اللقاء العلمي الرابع من تاريخ الملك خالد بن عبدالعزيز والذي يقام بمدينة أبها ، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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