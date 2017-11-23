أمانة عسير: تربط المكاتب الهندسية إلكترونيا

عقدت أمانة منطقة عسير ممثله في إدارة المساحة والمخططات وإدارة الرخص اجتماعا يوم أمس بمسرح الأمانة مع المكاتب الهندسية والاستشارية والمساحية ، و ذلك حسب توجيه أمين منطقة عسير المهندس عبد الله المصلح ، و بمتابعة من وكيل الأمين للأراضي والمساحة المهندس محمد أحمد آل طالع ، وذلك لربط أعمال الرفو عات المساحية بالنظام الالكتروني المباشر مع الأمانة .

و أوضح مدير عام المساحة والمخططات بأمانة عسير محمد بن بدوي آل سليم بأن الأليه المراد وضعها لتفعيل هذه الخدمة و ما تهدف له من سرعة انجاز المعاملات مثل الرخص بجميع أنواعها كرخص البناء والهدم و التسوير والترميم وتشغيل المعدات ستكون بقرار مساحي على نظام بلدي و كذلك طلبات تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية إضافة إلى معالجة اختلاف الصكوك عن الطبيعة وعن المخططات ، وكذلك تجزئة القطع و دمجها وجميع ما يتعلق بالأمور الفنية المساحي .

و قال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة عبد العزيز الرمثي بان هذا النظام سوف يربط إدارة الرخص بإدارة المساحة والمخططات فيما يتعلق بالرخص و الذي يعتبر نقله نوعيه في سرعة تسهيل الإجراءات و دور إدارة المساحة في الربط مع المكاتب الهندسية ، حيث سيكون ركيزة أساسية ونواه تربط أكثر الإدارات بالأمانة ببعضها ، كون إدارة الرخص و إدارة المساحة يشكلان أهمية كبرى في خدمة المواطن مباشرة وهذا الربط سيسرع وتيرة الإنجاز.

فيما لخص الاجتماع إلى سرعة إعداد فريق عمل للتوضيح آلية النظام وذلك بهدف تسريع وانجاز الخدمات المقدمة للمستفيدين في زمن قياسي .