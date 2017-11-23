 تدريب 70 خبيرا من خبراء السلامة بمدارس تعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تدريب 70 خبيرا من خبراء السلامة بمدارس تعليم عسير

تدريب 70 خبيرا من خبراء السلامة بمدارس تعليم عسير
المناطق - أبها

شهد مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ  جلوي آل كركمان صباح أمس ، انطلاق فعاليات ” اليوم التعريفي لمبادرة السلامة المرورية ” ، وذلك في بيت الطالب بأبها ، بحضور مشرفي الأمن والسلامة بالوزارة الأستاذ خالد عريشي ، والأستاذ عبدالله الزعبي ، ومشرف الإعلام بالوزارة الأستاذ راشد السكران .

وأكد آل كركمان ، على أهمية الشراكة القوية بين تعليم عسير ووزارة التعليم في كافة البرامج لاسيما برنامج التوعية المرورية ، وكذلك الشراكة مع شركة المستشارون “سلامتنا”  ، مشددا على أهمية دور التعليم في التوعية المجتمعية ابتداء بالطالب والأسرة ، مما يسهم في بناء فكر وسلامة أبناء الوطن من هذه المخاطر ، ومن أهمها أخطار الحوادث المرورية ذات الأرقام العالية للوفيات والمصابين ، والتي تشكل عبئا كبيرا على مقدرات الوطن والمجتمع ، مشيرا إلى أهمية التوعية المدرسية في أوساط الطلاب والطالبات ، لتنشئة جيلا حريصا محافظا على الأنفس والمقدرات محترما للأنظمة ، مؤملا أن يخرج اللقاء برؤية فاعلة ومؤثرة .
من جانبه أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم عسير الأستاذ عبدالله مبروك ، أن اللقاء يهدف إلى تدريب سبعين خبيرا من خبراء السلامة بمدارس المنطقة على السلامة المرورية ، والذين سيقومون فيما بعد بتدريب وتهيئة سبع مئة معلم في المدارس ليقوموا بتدريب سبعة آلاف طالب وطالبة ، فيما يقوم فريق العمل ، ومندوبي شركة المستشارون  “سلامتنا ” ، بزيارة مدرسة الشرف بأبها للتعريف بصندوق السلامة المرورية ، وتقديم عرضا للطلاب عبر وسائل تعليمية وتوعوية شيقة وجذابة .

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