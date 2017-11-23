امانة عسير تزيل البسطات العشوائية بعقبة ضلع

نفذت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرخص والرقابة الشاملة حملة للإزالة البسطات العشوائية والغير نظامية والمركبات المخالفة على امتداد طريق عقبة ضلع.

و اكد م. احمد أبو عابد مدير إدارة الرقابة الصحية الى ان هذه الحملة تهدف إلى مكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في المناطق العامة لما تسببه من تشوه للأماكن وإيذاء الزوار والعابرين بالأدخنة والمخلفات وعدم معرفة مصادر المواد المستخدمة في اعدادها، حيث أشار الى الحملة نجحت في إزالة البسطات المخالفة، فيما حذر في الوقت ذاته الى انه في حال تكرار مخالفتهم سوف يتم تطبيق عقوبات رادعة بحقهم في حال عدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات.

وأهاب م. عبدالعزيز الرمثي مدير إدارة الرخص و الرقابة الشاملة الزوار و المرتادين الى أخذ الحيطة والحذر قبل الشراء من مثل هذه البسطات المخالفة والغير مرخصة ، حفاظاً على صحتهم نظراً لأن بعض البسطات تعرض مواد غذائية ومشروبات غير معروفة المصدر بالإضافة الى عرضها بشكل غير سليم مما يعرضها للتلف.

حيث نفذت الامانة حملتها لمكافحة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الصحة العامة والتي شملت أماكن التنزه العامة بطريق عقبة ضلع إضافة الى البسطات الواقعة على جنبات الطريق إضافة الى المناطق السياحية موضحا الى انه قد تم إزالة ما يقارب 17 بسطة عشوائية بجانب مصادرة عدد 10 مظلات مخالفة و العاب هوائية إضافة الى منع تأجير الاواني و مستلزمات الرحلات من قبل أصحاب المركبات المخالفة حيث بدأت الحملة منذ صباح امس و سيتم مراقبة الموقع على مدار اليوم ، و شدد الرمثي على عدم التعامل مع البسطات العشوائية ، وشراء ما يلزم من المحلات المرخصة ، وذلك حفاظاً على صحتهم ، ومنعاً لاستغلال ضعاف النفوس للموسم الشتوي في الترويج لأطعمة ومشروبات بشكل غير نظامي.

الجدير بالذكر بأن أمانة منطقة عسير ستدشن قريبا مكتبا خاصا للرقابة الشاملة بعقبة ضلع، والذي من شأنه متابعة اعمال الرقابة الصحية، واعمال المراقبين بالإضافة الى متابعة اعمال الجولات الرقابية على المطاعم والمنتزهات، بجانب استقباله للشكاوى والبلاغات فيما يخص ذلك.