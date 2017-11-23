 تعاوني بلاغ يكرم الفلبيني “داوود” بخمس هدايا قيمة نظير عمله البطولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعاوني بلاغ يكرم الفلبيني “داوود” بخمس هدايا قيمة نظير عمله البطولي

تعاوني بلاغ يكرم الفلبيني “داوود” بخمس هدايا قيمة نظير عمله البطولي
المناطق ـ جدة

كرم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أحياء المطار القديم بجدة “ بلاغ ”  الأخ – داؤود شريف إندا – صاحب المقطع الشهير الذي ظهر فيه وهو يقوم بإنقاذ رجل مسن أثر احتجازه داخل سيارته في أمطار جدة الأخيرة  , وذلك في مقر المكتب وفي جامع “ بن يماني ” .

وأفاد الأستاذ / محمد الميرابي – من العلاقات العامة لدى المكتب بأن “ داؤود ” مسلم , ويعمل كسائق خاص , وأن دوافعه شجاعته للقيام بهذه المهمة , هي بدافع إنساني ,وحب الخير للناس , وحبه لهذا البلد وأهله , وأن الرجل المحتجز مسن , وكانت لديه إعاقة في إحدى قدميه .

وقد قام بتكريمه المدير التنفيذي للمكتب الشيخ “ طلال الأحمدي ” وإمام الجامع القارئ “ سعيد الخطيب ” وقدم له تذكار “ بلاغ ” من الدرجة الأولى , وتكفل المكتب بعمرة مجانية له وعائلته مع إقامة فندقية بجوار الحرم لليلتين ، بالإضافة إلى التكفل بفريضة الحج له ولزوجته لهذا العام  , وقدم له مبلغ مالي تحفيزي نظير شجاعته .

وأضاف الأستاذ / محمد الميرابي – بأن الهدف من تكريمه هو تبني أصحاب المبادرات الإنسانية والتي تأتي في إطار المسئولية المجتمعية وتحت شعار “ كيف نكون قدوة ”  .

وعبر “ داؤود ” عن سعادته البالغه بهذا التكريم , وأنه سيتسنى له القيام بفريضتي الحج والعمرة ، وقام بأخذ الصور التذكارية مع الحضور من المصلين والذين كانو سعداء بموقفه البطولي وشجاعته .

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