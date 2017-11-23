أكثر من 500 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بقطاع محايل الصحي 

بلغ عدد مراجعي المراكز الصحية بقطاع محايل الصحي خلال عام 1438هـ (٥١٥٤٦٢ ) مراجع ، كما بلغ عدد متلقي الخدمات الصحية عن طريق العيادات الخارجية بمستشفى محايل العام (٧٢١١٢) مراجع ، وأستقبل قسم الطوارئ (١٢٨٧٢٩) حالة ، فيما أجريت (١٨١٤) عمليةً جراحية , وفقاً للإحصائية الصادرة من المستشفى ووصل عدد مراجعي مركز طب الأسنان (١٣٧٤٦) مراجع , إلى جانب إجراء(٣٢١٤٧٨) فحص مخبري و(٦٨٥٤٥) فحص عن طريق الأشعة، كما قام قسم التأهيل الطبي بتنفيذ (٢٦٩٧٠) جلسة

وبينت الإحصائية بأن عدد الزيارات المنزلية التي نفذها الطب المنزلي بلغ (١٥٤٤) زيارة منزلية للمرضى ، وتم إجراء( ٣٨٨٧) فحص ما قبل الزواج وبلغ عدد الخدمات المقدمة بوحدة المسالك البولية(٢٠٠٧) .

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف (الصحة) من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير / عبدالعزيز بن يحيى آل شايع