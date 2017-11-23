مرضى الكلى بعسير يبهرون المجتمع بـ40 لوحة فنية

أبهر عدد من مرضى ومريضات الفشل الكلوي زوار معرض ” فن الحياة ” والذ أقيم مؤخراً في مركز كريمات الملك عبدالعزيز للغسيل الكلوي .

وتتلخص فكرة معرض ” فن الحياة ” في معرض فني يبرز إبداعات مرضى ومريضات الفشل الكلوي المراجعين والمراجعات للمركز ، وكذلك الفرق الطبية التي تشرف على علاجهم ، مما يوفر أجواء مريحة للمرضى ويعزز من علاقتهم وتواصلهم مع الطاقم الطبي الذي يقدم لهم الخدمات الطبية.

واحتوى المركز على 40 لوحة فنية ما بين رسومات وصور فوتوغرافية ، شارك في تقديمها 16 فناناً وفنانة من مرضى الفشل الكلوي والأطباء والممرضين من ثلاث جنسيات .

وأبهرت الطفلة أريام عيسى – 10 أعوام – زوار المعرض حينما شاركت بأربع لوحات فنية جسدت خلالها معاناة والدها مع الفشل الكلوي وكيف تحسنت حالته بعد أن بدأ في جلسات الغسيل الكلوي بالمركز ، معبرةً عن آملها الكبير في الله بأن يمنَ على والدها بالشفاء العاجل .

ولم يغب تاريخ وحضارة منطقة عسير العريق عن أعمال الفنانين والفنانات حيث كان القط العسيري والمنازل القديمة والطبيعة البكر حاضرة في عدة أعمال بالمعرض .

إلى ذلك نفذ وفد من إعلامي منطقة عسير وعدد من أعضاء نادي عسير الفوتوغرافي وأعضاء المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بأبها زيارة إلى المعرض صباح اليوم ، وقاموا بزيارة عدد من المرضى والاطلاع على المركز بعد إعادة تطويره وكان في استقبال الوفد رئيس اللجنة الفرعية للكلى بعسير الدكتور عبدالله مزلف القحطاني ورئيس مركز الكريمات ماجد القحطاني وعضو اللجنة الفرعية فارس القحطاني.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع