 مؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة يسلط الضوء على ترشيد الطاقة في قوانين المباني الخضراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة يسلط الضوء على ترشيد الطاقة في قوانين المباني الخضراء

مؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة يسلط الضوء على ترشيد الطاقة في قوانين المباني الخضراء
المناطق - الجبيل الصناعية

يقدم مؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بمركز الملك عبدالله الحضاري خلال الفترة 17-18 ربيع الاول 1439 هـ الموافق 5 – 6 ديسمبر 2017  بمدنية الجبيل الصناعية ورش عمل للترشيد واستهلاك الطاقة .
وتتمحور ورشة العمل الأولى حول( أنظمة الطاقة في كود البناء) للدكتورة رانيا بشير رئيسة قسم التصميم الداخلي بكلية الجامعية بالجبيل والتي ستتطرق  إلى  مجموعة الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات للمباني الخضراء التي تساهم في ترشيد الطاقة والحفاظ عليها ، كما تهدف ورشة العمل إلى تحديد عملية تدقيق استهلاك الطاقة بالمباني، وعرض لدراسة لحالة مشروع تجديد مبنى مقترح لشرح أهمية قياس النتائج في ترشيد الطاقة. وستقيم دراسة حالة الاستهلاك الحالي للطاقة ،ووضع  خطة عمل تهدف لتخفيض الاستهلاك باستخدام نموذج محاكاة. حيث ستخدم مخرجات ورشة العمل العاملين بالمجال الصناعي، والأكاديميين وواضعي السياسات  المهتمين بتطوير الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمباني الخضراء
فيما ستركز  ورشة العمل الثانية  على عددً من المواضيع منها( التشغيل التجريبي لمباني الريادة في تصاميم الطاقة والتصاميم البيئية) لطارق عبيد الرئيس التنفيذي Evolution Engineering Services على شرح فوائد التشغيل التجريبي الذي ينطوي على استهلاك منخفض للطاقة وتكاليف تشغيلية أقل وطلبات صيانة أقل من المقاول وتوثيق أفضل للمباني وانتاجية أفضل للمستأجر والتأكد من عمل الأنظمة وفقاً للمتطلبات التصميمية. بالإضافة إلى ورشة عمل  (التحول إلى المدن الذكية، رؤية 2030 ) لعلي السويدي – نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (MEFMA)  وشرح فيها تعريف المدن الذكية، ودور منهج إدارة المنشئات بالمساعدة للتحول الى المدن الذكية والتي تحقق كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى ادارة المدن.

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