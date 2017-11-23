وكيل امارة الباحة يترأس الاجتماع التحضيري الأول لمشاركة وفد المنطقة بمهرجان الجنادرية 

ترأس وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري الاجتماع التحضيري الأول لمشاركة وفد المنطقة بمهرجان الجنادرية 32 وذلك بحضور أمين المنطقة الدكتور علي السواط ومحافظي المحافظات ومديري الادارات الحكومية ورئيس وفد المنطقة .

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور الشمري بالجميع ناقلا لهم توجيهات وحرص سمو أمير المنطقة على اهمية الرفع من مستوى مشاركة الوفد واستثمار هذه المناسبة والتظاهرة الوطنية في إبراز مكنون المنطقة وإرثها التاريخي والحضاري والسياحي وما تزخر به من تراث وموروث شعبي والحرص على أن تكون المشاركة متجددة مع البعد عن التكرار ووضع تصور واضح عن نوعية الفعاليات وأهدافها مع الحفاظ على ماوصلت إليه مشاركة الوفد من تميز وما حضيت به من نجاحات على أرض الجنادرية ، شاكرا للجميع مابذلوه من جهود ومشاركات فاعلة في دورات المهرجان السابقة

كما أكد وكيل الإمارة على أهمية استمرار تضافر الجهود من جميع المحافظات والإدارات الحكومية للوصول إلى مشاركة تحقق التطلعات والطموحات وبالصورة اللائقة والمشرفة للمنطقة ، مع الحرص على التجديد والتغير في آلية المشاركات والمعروضات وذلك بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتسارعة في شتى المجالات المختلفة ، مشددا سعادة الوكيل على ضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط المنظمة لمشاركة الوفد من إدارة الحرس الوطني لكون الجميع شركاء في النجاح لهذه المناسبة والتظاهرة الوطنية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين – أطال الله في عمره – من حيث حسن إختيار المشاركين والأعداد المحدده مع اتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة لديها القدرة على الإبداع والتجديد والمشاركة الفاعلة .

بعد ذلك استعرض رئيس الوفد محمد غرم الله لافي ، الرؤية المقترحة لمشاركة وفد المنطقة بدورة المهرجان الثانية والثلاثين وآلية دعم الايجابيات المتحققه من مشاركة الوفد في الدورات السابقة وطرق معالجة السلبيات وتطوير الفعاليات والمشاركات التراثية والموروثات الشعبية وذلك بما يحقق أهداف المهرجان الوطني وتوجيهات وتطلعات سمو أمير المنطقة وطموحات أعضاء اللجنة المشرفة وأهالي المنطقة .

بعدها تم مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الاجتماع والتى من شانها تطوير مشاركة هذا العام ، وقد أتفق المجتمعون على عدد من التوصيات من ابرزها تشكيل فريق عمل برئاسة سعادة وكيل الإمارة وعضوية أمين المنطقة ومدير إدارة الطرق ورئيس الوفد والجهات ذات العلاقة للوقوف على أرض قرية الباحة التراثية بالجنادرية للإطلاع على ماتحتاجة من أعمال للتهيئة والصيانة وبحث مدى إمكانية التوسع في الموقع مع إدارة المهرجان بالحرس الوطني ، بالاضافة الى إعادة تنظيم وإدراج مشاركات الإدارات الحكومية بقاعة العرض وذلك بما يتناسب ويتواكب مع التقنية واستخداماتها وبما يسهم في إبراز الجوانب التنموية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها في ظل الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة والحرص والمتابعة من سمو أمير المنطقة ، اعداد التصور النهائي للمشاركة واقراره بما يتناسب مع التطلعات للاستفادة من هذه التظاهرة الوطنية