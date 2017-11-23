 نائب أمير نجران يطلع على سير العمل في فرع الاحوال المدنية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

” ترشيد استهلاك المياه ” ندوة بأمانة نجران جامعة نجران تنظم ندوة عن وسطية الإسلام في الفكر والتعاملات نائب أمير نجران يتسلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نائب أمير نجران يطلع على سير العمل في فرع الاحوال المدنية بالمنطقة وكيل امارة الباحة يترأس الاجتماع التحضيري الأول لمشاركة وفد المنطقة بمهرجان الجنادرية  مؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة يسلط الضوء على ترشيد الطاقة في قوانين المباني الخضراء مرضى الكلى بعسير يبهرون المجتمع بـ40 لوحة فنية أكثر من 500 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بقطاع محايل الصحي  تعاوني بلاغ يكرم الفلبيني “داوود” بخمس هدايا قيمة نظير عمله البطولي نوّه بكلمة خادم الحرمين في ملتقى آثار المملكة.. أمير نجران: إلزام جميع الجهات بمحاكاة تراث المنطقة في تصميم الهدايا والجوائز تسجيل أكثر من 38 ألفاً من الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ” الثاني “ بلدية القطيف توزع 60 مضخة في عدد من المواقع بالقطيف خلال موسم الأمطار

نائب أمير نجران يطلع على سير العمل في فرع الاحوال المدنية بالمنطقة

نائب أمير نجران يطلع على سير العمل في فرع الاحوال المدنية بالمنطقة
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان بالإمارة ، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة جمال بن عبدالله ال مشيط .
وأطلع سموه خلال اللقاء على تقريراً لسير العمل وإنجازات الإدارة خلال الفترة الماضية.
وشددّ سموه خلال اللقاء أهمية تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>