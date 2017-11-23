نائب أمير نجران يطلع على سير العمل في فرع الاحوال المدنية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان بالإمارة ، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة جمال بن عبدالله ال مشيط .

وأطلع سموه خلال اللقاء على تقريراً لسير العمل وإنجازات الإدارة خلال الفترة الماضية.

وشددّ سموه خلال اللقاء أهمية تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم .