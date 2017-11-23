نائب أمير نجران يتسلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, التقرير السنوي لأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المنصرم 1438هــ .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران عوض بن عبدالله الأسمري يرافقه عدداً من منسوبي فرع الهيئة بالمنطقة .

وتضمّن التقرير الإنجازات التي حققتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المنصرم .

كما أطلع سموه خلال اللقاء على تقريراً عن التعاون القائم بين فرع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والإدارات الحكومية بالمنطقة .

ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول بالدور الرائد الذي تضطلع به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها.