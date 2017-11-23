 جامعة نجران تنظم ندوة عن وسطية الإسلام في الفكر والتعاملات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جامعة نجران تنظم ندوة عن وسطية الإسلام في الفكر والتعاملات

جامعة نجران تنظم ندوة عن وسطية الإسلام في الفكر والتعاملات
المناطق - نجران

تنظم جامعة نجران ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب الاثنين المقبل ندوة بعنوان “مقومات وسطية الإسلام واعتداله في الفكر والسلوك والتعاملات”، وذلك بمدرج كلية الشريعة بالجامعة في ال11 صباحاً.
وتناقش الندوة تعزيز مبدأ الوسطية عبر 4 محاور يبحث أولها الوسطية بين الغلو والجفاء، ويستعرض المحور الثاني دور الوسطية في مقاومة الفكر الضال، فيما يعرض المحور الثالث وسطية الأخلاق والمعاملات، ويؤصل المحور الرابع وسطية مقومات المواطنة الصالحة وأثرها في الأمن الفكري.
وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور خالد الوادعي، أن الندوة تهدف إلى تعريف الطلاب معنى الوسطية في الفكر والسلوك والأخلاق والمعاملات لتنشئة جيل وسطي بعيد عن الغلو والإفراط، إضافة إلى نشر روح الوسطية والاعتدال في المجتمع لمحاربة الإرهاب الناتج عن التطرف الفكري، وكذلك إبراز التأصيل الشرعي لمفهوم الوسطية وبيانه، مشيراً إلى حرص الجامعة على أداء رسالتها في مجال ترسيخ مبدأ الوسطية لدى الطلاب، ومعالجة الأسباب المؤدية لانتشار الفكر المتطرف.

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