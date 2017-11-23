 ” ترشيد استهلاك المياه ” ندوة بأمانة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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” ترشيد استهلاك المياه ” ندوة بأمانة نجران

” ترشيد استهلاك المياه ” ندوة بأمانة نجران
المناطق - نجران

نظمت أمانة منطقة نجران صباح أمس بصالة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الأمانة بحي الفهد ندوة عن ترشيد استهلاك المياه بالتعاون إحدى الشركات المتخصصة في الحلول البيئية بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م علي آل حرفش وعددا من رؤساء البلديات المرتبطة والمزارعين والمهتمين؛ والمشرف على برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بفرع وزارة شؤون الزراعة
وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عبدالله ال فاضل أن النده بدأت بتقديم عرض مرئي يوضح فوائد المنتج الذي يقوم بترشيد استهلاك المياه بنسبة تبدأ من ” 60 ـ 70% ” وذلك من خلال وضعة في التربة وأحواض النباتات والنخيل.
وقال مدير الشركة ان هذا المنتج صديق للبيئة ويسهم في ترشيد المياه حيث تمتد صلاحيته في باطن الأرض لما يقارب 5 سنوات وليس له أي أضرار على التربة؛ ويعطي الأرض رطوبة كافية وتهوية وبرودة بالإضافة إلى إمكانية استعماله آليا ويدويا عند زرعة بذور أي محصول.
تلا ذلك نقاشا متبادل حيال فوائد المنتج وكيفية استخدامه ومدى فاعليته في عملية ترشيد المياه.

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