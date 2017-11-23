 قمة نارية بين العالمي والعميد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قمة نارية بين العالمي والعميد

قمة نارية بين العالمي والعميد
المناطق - الرياض

يخوض النصر اختباراً قوياً في سباق مشواره نحو المنافسة على صدارة لائحة ترتيب دوري المحترفين السعودي، عندما يستضيف مساء اليوم الخميس نظيره الاتحاد في قمة منافسات الأسبوع الحادي عشر، وذلك بعد أيام قليلة من انتصاره العريض بخماسية من أمام الرائد في الجولة الماضية.

ويتربع أسطورة نادي الاتحاد محمد نور على صدارة قائمة هدافي كلاسيكو مواجهات الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 5 أهداف، قبل مواجهة الفريقين  ضمن الجولة الـ11 لمنافسات الدوري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.عند السابعة مساء.

وفي وصافة هذا الترتيب بينما يأتي مهاجم النصر الحالي محمد السهلاوي ثانيا برصيد 4 أهداف والذي يمتلك فرصة كبيرة لمعادلة وكسر أبو نوران.

يُذكر أن أخر فوز حققه الاتحاد على النصر كان منذ 4 سنوات في مواجهات الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث كانت آخر مباراة كسبها الفريق الجداوي 1-صفر موسم 2013، والذي سجله البرازيلي دييجو دي سوزا.

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