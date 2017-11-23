 مراسلة “BBC” تنشر أول فيديو من داخل فندق “الريتز كارلتون” بالرياض .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير عسير يعلن انطلاق صندوق الأمير منصور بن مقرن لدعم رواد الأعمال إخراج شخصين من العمالة الوافدة احتجزوا في بئر بمحافظة بلجرشي البيان الختامي للمعارضة السورية يؤكد على شرط رحيل الأسد قبل البدء في المرحلة الانتقالية هيئة السوق المالية تحدّث (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة) وتتيحها للعموم الزعاق يحدد موعد موسم “المربعانية”.. وهذه مقدمات البرد.. مراسلة “BBC” تنشر أول فيديو من داخل فندق “الريتز كارلتون” بالرياض .. مجلس وزراء العدل العرب يدعو للإسراع بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب قمة نارية بين العالمي والعميد ” ترشيد استهلاك المياه ” ندوة بأمانة نجران جامعة نجران تنظم ندوة عن وسطية الإسلام في الفكر والتعاملات نائب أمير نجران يتسلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نائب أمير نجران يطلع على سير العمل في فرع الاحوال المدنية بالمنطقة

مراسلة “BBC” تنشر أول فيديو من داخل فندق “الريتز كارلتون” بالرياض ..

المناطق- الرياض

تمكنت الصحفية “ليس دويست” من دخول فندق ريتز كارلتون في الرياض الذي أصبح ذو شهرة عالمية بعد ان تم احتجاز الشخصيات السعودية الكبيرة التي تم القبض عليها مؤخراً في قضايا الفساد في المملكة.

وأصبحت دويست مراسلة شبكة “بي بي سي الإخبارية” أول صحفية تدخل هذا المكان بعد أن سمحت لها السلطات  بذلك.

وقالت دويست من داخل فندق الريتز في الرياض : إن هذا المكان يضم أكثر من 200 شخصية سعودية كبيرة متهمة في قضايا فساد بينهم 11 من الأمراء على الأقل.

وتجولت الكاميرا في ردهات الفندق حيث تم تصوير بعض الشخصيات وهي تحتسي بعضاً من المشروبات ، كما تم تصوير جانباً من صالة الجيم وحمام السباحة وصالات البولينج الألعاب الترفيهية التي توجد في الفندق.

وأكدت الصحفية أن تلك الشخصيات لم تكن تدرك في بداية الأمر ما الذي يحدث عندما أتى بهم هنا في ليلة الرابع من نوفمبر، واعتقد البعض منهم أن هذا مجرد “عرض خاص” وسيعودون لمنازلهم بعد ذلك.

ثم بدأ الأمر يتضح تدريجياً عندما أخبرهم أحد المسئولين أن سبب وجودهم هو تورطهم في قضايا فساد مالي كبيرة تخص المملكة.

وأضافت حسبما أخبرني المسئولون فإن 95% من نزلاء هذا الفندق يتمنون أن يبرمون أي صفقة تخص أموالهم من أجل اطلاق سراحهم من هذا المكان الفاخر!.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>