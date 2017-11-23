مراسلة “BBC” تنشر أول فيديو من داخل فندق “الريتز كارلتون” بالرياض ..

تمكنت الصحفية “ليس دويست” من دخول فندق ريتز كارلتون في الرياض الذي أصبح ذو شهرة عالمية بعد ان تم احتجاز الشخصيات السعودية الكبيرة التي تم القبض عليها مؤخراً في قضايا الفساد في المملكة.

وأصبحت دويست مراسلة شبكة “بي بي سي الإخبارية” أول صحفية تدخل هذا المكان بعد أن سمحت لها السلطات بذلك.

وقالت دويست من داخل فندق الريتز في الرياض : إن هذا المكان يضم أكثر من 200 شخصية سعودية كبيرة متهمة في قضايا فساد بينهم 11 من الأمراء على الأقل.

وتجولت الكاميرا في ردهات الفندق حيث تم تصوير بعض الشخصيات وهي تحتسي بعضاً من المشروبات ، كما تم تصوير جانباً من صالة الجيم وحمام السباحة وصالات البولينج الألعاب الترفيهية التي توجد في الفندق.

وأكدت الصحفية أن تلك الشخصيات لم تكن تدرك في بداية الأمر ما الذي يحدث عندما أتى بهم هنا في ليلة الرابع من نوفمبر، واعتقد البعض منهم أن هذا مجرد “عرض خاص” وسيعودون لمنازلهم بعد ذلك.

ثم بدأ الأمر يتضح تدريجياً عندما أخبرهم أحد المسئولين أن سبب وجودهم هو تورطهم في قضايا فساد مالي كبيرة تخص المملكة.

وأضافت حسبما أخبرني المسئولون فإن 95% من نزلاء هذا الفندق يتمنون أن يبرمون أي صفقة تخص أموالهم من أجل اطلاق سراحهم من هذا المكان الفاخر!.