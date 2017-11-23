 هيئة السوق المالية تحدّث (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة) وتتيحها للعموم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هيئة السوق المالية تحدّث (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة) وتتيحها للعموم

هيئة السوق المالية تحدّث (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة) وتتيحها للعموم
المناطق- الرياض

دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة، والتي أتاحتها اعتبارا من اليوم على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 14 يوماً تقويمياً عبر القنوات الرسمية للهيئة. وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد.

وتنظم القواعد الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 15/7/1436هـ الموافق 4/5/2015م والمعدلة بتاريخ 5/11/1437هـ الموافق 8/8/2016م الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة وللموافقة على عملائهم للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

ومن التعديلات المقترحة على القواعد، إلغاء شرط موافقة الهيئة على طلب التسجيل مما سيدعم ويسهل اجراءات تأهيل المستثمر الأجنبي علماً أن القواعد لازالت تفرض على الشخص المرخص له المقيّم مسؤولية التأكد من أهلية المستثمر الأجنبي بحسب شروط التأهيل الواردة في القواعد. إضافة إلى ذلك ، ولغرض زيادة مرونة التحقق من أهلية المستثمر الأجنبي، تم استبدال قائمة المستندات الواجبة بقائمة استرشاديه مع اتاحة استخدام أي معلومات و مستندات أخرى بديلة.

كما يتضمن مشروع تحديث القواعد خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية طالبة التأهيل ليكون 1.875 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 3.75 مليار ريال أو أكثر.

بالإضافة الى تأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلة دون الحاجة لتقديم طلب تأهيل مستقل ، و تخفيف بعض الالتزامات المستمرة.

كما تجدر الاشارة الى انه تم توسيع قائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها المملكة ومقبولة لديها والتي تم تعميمها إلى الأشخاص المرخص لهم ذوي العلاقة.

ويمكن الاطلاع على مسودة القواعد على الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي:

القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة

 

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