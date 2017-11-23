إخراج شخصين من العمالة الوافدة احتجزوا في بئر بمحافظة بلجرشي

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة

العقيد جمعان بن دايس الغامدي أنه ورد لمركز التحكم والتوجيه بلاغ مفاده : وجود حادث إنقاذ في بئر في مركز الجنابين ( الفرزة ) بمحافظة بلجرشي وعلى الفور تم انتقال الفرقة من مركز بالشهم ودعم الموقف بفرقة من مركز بني كبير وسيارة الونش وعند الوصول تبين ان الحادث عبارة عن احتجاز لشخصين من العمالة الوافدة الذين يعملون في حفر الآبار داخل بئر يقدر عمقها بحوالي ٣٠ متر تقريبا وتعطلت آليتهم مما أدى إلى احتجازهم بداخلها وقد تم اخراجهم عن طريق فرق الدفاع المدني والتأكد من صحتهم ونقل احدهم عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي اثر اصابة بسيطة لديه من جراء العمل ، وكان سبب الحادث تعطل الونش الخاص بهم أثناء العمل ، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص .