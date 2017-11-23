 أمير عسير يعلن انطلاق صندوق الأمير منصور بن مقرن لدعم رواد الأعمال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يعلن انطلاق صندوق الأمير منصور بن مقرن لدعم رواد الأعمال

أمير عسير يعلن انطلاق صندوق الأمير منصور بن مقرن لدعم رواد الأعمال
المناطق _ عسير

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير عن انطلاق صندوق الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – رحمه الله – لدعم رواد الأعمال الشباب بمنطقة عسير وذلك بالتعاون بين صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز ( ديم المناهل ) وصندوق الأمير محمد بن سعود بن فهد ( نامي ) ومجلس شباب منطقة عسير .وذلك تقديراً للدور الريادي الكبير الذي قدمه الراحل لتنمية المجتمع في منطقة عسير

جاء ذلك خلال استقبال سموه ظهر اليوم بمكتبه بالإمارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد والوفد المرافق له وأمين مجلس شباب منطقة عسير عادل بن عبدالله آل عمر.

وأوضح سمو الأمير محمد بن سعود في بداية اللقاء أن هذا الصندوق غير ربحي يقدم الدعم للمشاريع الريادية للشباب وذلك لمساعدتهم على ممارسة العمل الحر وامتلاك المشاريع الصغيرة  وتشجيعهم ودعم روح المبادرة والابتكار .

وتمنى سمو الأمير فيصل بن خالد التوفيق للجميع وأن يكون هذا البرنامج متميزاً بالمبادرات والأفكار الخلاقة من شباب المنطقة  والتي سيكون لها بالغ الأثر إن شاء الله على أرض الواقع

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