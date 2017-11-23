تعليم الطائف يدعم المدارس الصغيرة والنائية ومكاتب التعليم مالياً

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد النفيعي الدعم المالي الذي تنفذه إدارة خدمات الطلاب للمدارس الصغيرة والنائية ومكاتب التعليم للعام الدراسي الحالي والذي وصل عددهم 179 مستفيداً من المدارس النائية ومعاهد التربية الخاصة ومكاتب التعليم من صندوق الإدارة التعليمية وبمبالغ مالية تجاوزت ستمائة ألف ريال تستهدف احتياجات ما يزيد عن ثمانية آلاف طالب وطالبة.

وأوضح النفيعي بأن هذا الدعم يأتي تمشياً مع آلية عمل الصناديق المدرسية وصندوق الإدارة التعليمية.

وأكد النفيعي ، على مديري المكاتب وقائدي وقائدات المدارس الصغيرة والنائية في القرى والهجر المستفيدين ضرورة صرف المبالغ المالية المخصصة فيما يخدم الطلاب والطالبات ويحقق الأهداف التربوية والتعليمية لهم. مؤكداً أنّ أسباب الدعم يأتي نتيجةً لعدم وجود مقاصف مدرسية بها، وكذلك التي يقل عدد الطلاب أو الطالبات بها عن 100 طالب /طالبة . وعدم وجود مصادر تمويل مالية لتنفيذ برامجها التربوية والتعليمية المصاحبة ، مشيراً إلى أنّ إدارة خدمات الطلاب تعمل على تحديد المدارس المستحقة لعملية الدعم بناءً على الاستمارات التي يتم رفعها من قبل المدارس وتطبيق آلية الدعم عليها , مؤكداً أن دعم المدارس الصغيرة أو النائية ليس له علاقة بالميزانية التشغيلية المخصصة للمدارس.