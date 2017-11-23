“هيثم” ابن الزميل عادل الزائري يجري عملية مسالك بقوى الامن بالرياض

أجرى الطفل “هيثم ” ابن الزميل مدير جوال منطقة جازان الاعلامي عادل بن أحمد الزائري عملية بالمسالك البولية بمستشفى قوى الأمن بالرياض على يد الدكتور الاستشاري د.ثامر سعد والفريق الطبي ، وغادر “هيثم” مستشفى قوى الأمن اليوم الخميس .

وقدم الزميل عادل الزائري شكره وتقديره لكل من اطمأن وسأل عن “ابنه” خلال فترة العملية ومكوثه بمستشفى الامن ، مثمنا جهود الاستشاري ورئيس قسم المسالك الدكتور ثامر سعد والفريق الطبي ، سائلا الله ان لا يريهم مكروه.