أمير منطقة الرياض يدشن مشاريع شركة المراعي الجديدة بمحافظة الخرج

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ظهر اليوم حفل افتتاح مجمع مصانع شركة المراعي الجديد في الخرج. وأزاح سموه الستار عن لوحة الافتتاح التذكارية بحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي ومعالي المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي الأستاذ أحمد الحميدان نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي.

ويضم المجمع الجديد للمراعي وحدة معالجة مركزية لإنتاج الألبان والحليب ومصنعاً للمخبوزات ومصنعاً ثالثاً لإنتاج حليب وأطعمة الأطفال، بالإضافة إلى عدد من المرافق الإدارية والفنية التي تخدم هذا المجمع.

ويمثل هذا المجمع إضافة جديدة للمجمعات الصناعية الرئيسية لشركة المراعي القائمة حالياً في المملكة ودول الخليج ومصر والأردن .

وبيّن سمو أمير منطقة الرياض في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن سعادته هذا اليوم حينما تلقى دعوة من أخيه ‏الأمير سلطان بن محمد الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي لمشاركته في إفتتاح هذه المرحلة من مراحل شركة المراعي الشركة التي تعد علامة بارزة على جبين الوطن .

‏واضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يعملون بجد واجتهاد لمصلحة هذا الوطن ورقيه . واختتم امير منطقة الرياض كلمته بأنه باسم أبناء منطقة ‏الرياض يقدم الشكر والتقدير لأخيه الأمير سلطان بن محمد الكبير ولأعضاء إدارة شركة المراعي وللعاملين بهذه الشركة العريقة متمني لشركة التوفيق.

فيما قال الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير إن شركة المراعي تدرك من خلال استثمارها في هذه الصناعة الدور الهام المنوط بها والمتمثل في كونها إحدى الأدوات الرائدة في قيادة دفة إقتصاديات التنمية والتنوع الإقتصادي وتحفيز النمو المستدام في قطاع التصنيع الغذائي من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتفعيل بيئة عمل جاذبة تمثل مصدر فخر لأبنائها ومنسوبيها، وذلك تلبية لمتطلبات حكومتنا الرشيدة في تفعيل دور شركات القطاع الخاص لتهيئة البيئة الإستثمارية المتكاملة والتي تسمح بالتطوير والإبتكار والإبداع من أجل تعزيز نهضة صناعية تحقق الأمن الغذائي في المملكة.

ورفع الأمير سلطان بن محمد خالص الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على تكريس مجموعة القيم التي تميز المملكة وتمهد المسارات الطموحة أمامنا لبلوغ أهداف التنمية الشاملة وتتيح الفرصة لدعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تفعيلاً لبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.

من جانبه قال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي في كلمته خلال الحفل الخطابي الذي أعد لهذه المناسبة إنه يطيب لي أن أعبر للجميع سعادتي بالمشاركة في حفل تدشين المصنع الثاني لشركة المراعي والذي يأتي مساهماً في التنمية الإقتصادية وتحقيق مظلة الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية حيث أن هذا ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – من خلال رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 والمبادرات المصاحبة لها والسعي في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص فيما يحافظ على ثروات مملكتنا الحبيبة وتحقيق أمنها غذائي لخلق فرص عمل جديدة لأبناءها وبناتها في هذا المجال ، وتعمل الوزارة حالياً مع الجهات ذات العلاقة لإعتماد إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة وقطاعاتها التنفيذية وإطلاق برنامج الأمن الغذائي وذلك ضمن مبادارات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020 إضافة إلى عدد من الإستراتيجيات القطاعية والمؤسساتية في مجالات البيئة والمياه والزراعة والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامه لمثل هذه القطاعات الحيوية مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود – أمير منطقة الرياض – لتشريف سموه الكريم في إفتتاح المصنع الثاني بشركة المراعي وموصلاً شكره لصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة الشركة ولكافة المسؤولين بالشركة ومنسوبيها فيما يقدمونه من مبادرات رائعة تستحق الإشادة بها لما هي عليه من عاملاً مساعداً في الإسهام بدفع عجلة التنمية متمنياً للجميع مزيداً من العطاء والتوفيق .

كما عبر سعادة المهندس أحمد الراجحي رئيس غرفة الرياض رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية في كلمةٍ ألقاها أمام سمو أمير منطقة الرياض حيث أوضح بأنه من دواعي سروره أن يكون في هذا اليوم المبارك المشاركة في إفتتاح إحدى إنجازات شركة المراعي التي هي أتتنا منذ تأسيسها عام 1977 على سجل حافل بالإنجازات والنجاحات المتتالية على اكثر من صعيد في أكثر من مجال ومما لا شك فيه أن هذا الإنجاز يدون ضمن الإنجازات الوطنية التي تلقى كل والدعم والإهتمام من حكومتنا الرشيدة حيث إنتهز الفرصة في حفل إفتتاح المجمع الثاني بشركة المراعي التأكيد على دور الشركة كأحد منطلقات الأمن الغذائي الذي يحظى بإهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة حيث أن شركة المراعي تسعى في تحقيق الدور الرئيسي في إستمرار سعيها في تنويع إستثماراتها ومواكبة متطلبات سوق الغذاء وذلك عبر إضافة مجموعة متكاملة من المنتجات بجودة عالية والتي تحظى بعلامة تجارية على المستوى المحلي والدولي وهي بذلك نموذجاً يُحتذى به من الشركات السعودية وفي الختمام نبارك للشركة هذا الإنجاز الذي حققته ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح .

جدير بالذكر أن شركة المراعي تملك عدة علامات تجارية تقدم منتجاتها للأسواق، هي “المراعي” للعصائر والألبان والحليب ومشتقاته و”لوزين” للمخبوزات و“اليوم” لمنتجات الدواجن و“نيورالاك” لحليب الأطفال إضافة إلى الشراكة مع شركة شيبيتا اليونانية في العلامة التجارية “سفن دايز”.