 نجتهد ويبقى الأثر ” ‬⁩ بالثانوية السابعة بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نجتهد ويبقى الأثر ” ‬⁩ بالثانوية السابعة بالطائف

نجتهد ويبقى الأثر ” ‬⁩ بالثانوية السابعة بالطائف
المناطق _ عادل الزهراني

عقدت قائدة الثانوية السابعة بالطائف الأستاذة حنان القرشي لقاءً تربوياً بعنوان “الحلقة التعريفية النوعية للحالات الخاصة في نظام المقررات .
هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على ما تواجهه الكثير من مدارس المقررات لمشكلة الحالات الخاصة للطالبات المحولات او المتعثرات او طالبات النظام الصيفي ووضع الحلول المناسبة …
حضر اللقاء مساعدة مدير التعليم الأستاذة مها الزايدي ووكيلة الشؤون التعليمة الأستاذة هند الزرقي ومديرة مكتب التعليم بغرب الطائف الأستاذة حياة القرشي ومنسقة نظام المقررات الاستاذة فاطمة الجعيد وعدد من قائدات مدارس نظام المقررات.

أٌفتتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ، بعد ذلك رحبت القائدة حنان القرشي بالضيوف..
ومن ثم استهلت بداية اللقاء الذي شرحت فيه الحالات الخاصة في نظام المقررات .

وقد ارتكز اللقاء على ثلاث محاور مهمة وهي :
المحور الاول: بناء خطة المدرسه
المحور الثاني: شرح مفصل للحالات الخاصه وكيفية معالجتها .
المحور الثالث : كشاف الحالات الخاصه وتم شرح طريقة استخدامه بحيث تتعرف من خلاله القائدة على الحالة الخاصة “مبكراً” حتى لاتتعرض الطالبه لتأخر تخرجها .

وانتهت الحلقة التعريفية بجملة ” نحن قادة رؤية 203 المؤثرة ”
الجدير بالذكر ان الثانوية السابعة من المدارس التى تعنى بالمبادرات النوعية التى  تسهم لبناء شخصية الطالبات

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