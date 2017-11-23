الرائد يتعادل مع أحد بهدفين لكل منهما

جمعت اليوم مباراة بين الرائد وأحد في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري المحترفين السعودي.وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق .

وتقدم نادي الرائد في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول عن طريق لاعبه صقر عطيف، قبل أن يُحرز سالك أحمد، هدف التعادل لفريق أحد في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني.

وأحرز نجم نادي الرائد، إسماعيل بانجورا، هدف التقدم لفريقه مجددًا، في الدقيقة 59، وسجل محمد الضؤ، هدف التعادل لفريق أحد بعد مرور ثلاثة دقائق فقط، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/2.

ورفع فريق أحد رصيده إلى 9 نقاط، محتلًا بهم المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، فيما يتذيل الرائد الترتيب برصيد 6 نقاط.