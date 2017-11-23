 أمن حفر الباطن يطيح بـ 344 مخالفا في أسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمن حفر الباطن يطيح بـ 344 مخالفا في أسبوع

أمن حفر الباطن يطيح بـ 344 مخالفا في أسبوع
المناطق _ عبدالله السعيدي

نفذت شرطة محافظة حفر الباطن من خلال الجهات العاملة بالميدان والجهات التابعة للأمن العام بالمحافظة مع انطلاقة الجولات الميدانية المكثفة مؤخرا “لحملة وطن بلا مخالف” عدد من الحملات الميدانية  الموجهة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود شملت وسط المحافظة وعدد من الهجر والقرى التابعة لها  . 

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أثمرت تلك الحملات ولله الحمد عن ضبط  344 مخالفا لنظام الإقامة والعمل خلال الأسبوع المنصرم تم تسليمهم لجهات الاختصاص ممثلا بإدارة توقيف الوافدين ومكتب العمل بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

 

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