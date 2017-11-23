 القريات : خمسيني يطلق النار على شقيقين فيقتل أحدهما ويصيب الآخر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القريات : خمسيني يطلق النار على شقيقين فيقتل أحدهما ويصيب الآخر

القريات : خمسيني يطلق النار على شقيقين فيقتل أحدهما ويصيب الآخر
المناطق _ القريات

أطلق خمسيني النار اليوم الخميس  على شخص ولقي مصرعه إثر إصابته بأعيرة نارية فيما أصيب شقيقه ،  إثر خلاف بينهم في محافظة القريات.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس؛ أن مركز شرطة حصيدة التابع للقريات تلقى بلاغًا يفيد دخول شقيقين (في العقد الثالث من العمر) مستشفى القريات العام نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية من سلاح ناري (مسدس).وتابع: لقي مصاب مصرعه، فيما نُقل الثاني إلى العناية المركزة بسبب سوء حالته،
وأضاف سلم الجاني نفسه والسلاح المستخدم للمركز.موضحاً أن سبب ارتكابه للجريمة يعود إلى خلافات سابقة مع الضحيتين، وتم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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