الأمير سعود بن عبدالله يفتتح فعاليات المعرض التثقيفي التوعوي بمكة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية اليوم “الخميس” انطلاق فعاليات المعرض التثقيفي التوعوي الذي أقامة مركز العمليات الأمنية الموحد “911” بمنطقة مكة المكرمة ” ويستهدف مختلف شرائح المجتمع وذلك بالرد سي مول بمحافظة جدة بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية .

وأثني مدير مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي في كلمة له خلال الحفل المقام بهذه المناسبة على الرعاية الكريمة التي حظي بها المعرض من دعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة .

وأبرز ما من الله به على هذه البلاد من أمن وأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين –حفظهما الله- مثنياً على الدعم المادي والمعنوي الذي حظيت به الأعمال والخدمات الأمنية محققة الرفاهية والرضا المستدام لقاطني وزوار منطقة مكة المكرمة .

وأكد على أن الأمن منظومة متكاملة والمجال واسع للإبداع والعطاء مشيراً في هذا الصدد لمجهودات وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني والتي كان لها الأثر الواضح في إيجاد مركز العمليات الأمنية الموحد 911 الذي يدشن فعاليات معرضه التثقيفي التوعوي بجدة مشيراً إلى أن هذا المركز يحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مما مكنه من تحقيق النقلة النوعية الرائدة في مجال الاتصالات اللاسلكية الأمنية للرفع من مستوى الخدمات الأمنية المقدمة وفق رؤية المملكة 2030 .

وأشاد بأهداف مركز العمليات الأمنية الموحد من تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية كافة وبناء نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية وتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة كاشفاً أن المركز استقبل منذ بدء التشغيل في السابع من رجب لعام 1437هـ وحتى هذا اليوم الـ 5 من ربيع الأول 17.454.771 اتصالاً ، وبفضل الله لا توجد اتصالات مفقودة أو خطوط مشغولة وكانت غالبية هذه الاتصالات تتعلق بالجوانب الإنسانية والخدمات وجوانب متعلقة بالسلامة ، كما أن متوسط استقبال وتمرير البلاغ من 30-45 ثانية كحد أقصى .

إثر ذلك جرى تقديم عرض مرئي عن المهام والواجبات التي يقوم بها مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة في خدمة المواطنين والمقيمين .

بعدها كرم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية الجهات المشاركة في المعرض .

يذكر أن المعرض شهد مع افتتاحه توافد الأعداداً الكبيرة من المتسوقين والجمهور والمواطنين والمقيمين لمتابعة الفعاليات والفقرات المتنوعة التي تسلط الضوء على الخدمات التي يقدمها المركز لمنطقة مكة المكرمة و17 محافظة تابعة للمنطقة إلى جانب التعرف على فكرة ” 911 ” التي أتت من منطلق سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- للتسهيل على المواطنين والمقيمين ، حيث تم توحيد استقبالات البلاغات في مركز واحد لخدمة المواطن والمقيم لكل البلاغات ، سواء الجنائية أو المرور أو الحرائق – لا قدر الله – ووسائل السلامة .

كما تولى منسوبو المركز الإجابة على الاستفسارات من قبل الزوار وتقديم ما يحتاجونه من معلومات حيال المركز والخدمات التي يقدمها .