 مدني محافظة المندق ينفذ فرضية حريق بالتعاون مع جمعية البر بالمحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدني محافظة المندق ينفذ فرضية حريق بالتعاون مع جمعية البر بالمحافظة

مدني محافظة المندق ينفذ فرضية حريق بالتعاون مع جمعية البر بالمحافظة
المناطق _الباحة
نفذت ادارة الدفاع المدني بمحافظة المندق وبالتعاون مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة المندق  اليوم الخميس  فرضية حريق في مبنى الجمعية وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة ، وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن حريق بالدور الثاني داخل غرفة تقدر مساحتها بـ (٤ متر في ٤ متر) تقريباً حيث تم اخماد الحريق وقد نتج عن الحادث اصابتين بحالة اختناق وحالة وفاة واحدة جراء الحريق وقد تم مسح كامل المبنى والتأكد من خروج جميع العاملين به .
فيما تم فرز الحالات في موقع الفرز الطبي وتقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقل المتوفي ، وقد شارك في الخطة جميع الجهات ذات العلاقة .
واوضح  المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي .بان مثل هذه الفرضيات تأتي لرفع مستوى الجاهزية لدى كافة الجهات الحكومية وكذلك الوقوف على عميلة الاخلاء الذاتي الذي يتم من قبل المنشأة ، وفي نهاية الخطة تم عقد اجتماع لكافة المشاركين لمناقشة الاخطاء والسلبيات وتسجيل الملاحظات لتلافيها مستقبلاً ،
وقد ثمن مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد / علي بن خضران المنتشري لكافة المشاركين هذه الجهود متمنياً لهم التوفيق .

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