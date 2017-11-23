مدني محافظة المندق ينفذ فرضية حريق بالتعاون مع جمعية البر بالمحافظة

نفذت ادارة الدفاع المدني بمحافظة المندق وبالتعاون مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة المندق اليوم الخميس فرضية حريق في مبنى الجمعية وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة ، وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن حريق بالدور الثاني داخل غرفة تقدر مساحتها بـ (٤ متر في ٤ متر) تقريباً حيث تم اخماد الحريق وقد نتج عن الحادث اصابتين بحالة اختناق وحالة وفاة واحدة جراء الحريق وقد تم مسح كامل المبنى والتأكد من خروج جميع العاملين به .

فيما تم فرز الحالات في موقع الفرز الطبي وتقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقل المتوفي ، وقد شارك في الخطة جميع الجهات ذات العلاقة .

واوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي .بان مثل هذه الفرضيات تأتي لرفع مستوى الجاهزية لدى كافة الجهات الحكومية وكذلك الوقوف على عميلة الاخلاء الذاتي الذي يتم من قبل المنشأة ، وفي نهاية الخطة تم عقد اجتماع لكافة المشاركين لمناقشة الاخطاء والسلبيات وتسجيل الملاحظات لتلافيها مستقبلاً ،

وقد ثمن مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد / علي بن خضران المنتشري لكافة المشاركين هذه الجهود متمنياً لهم التوفيق .