 الحكم بسجن البرازيلي روبينيو 9 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الحكم بسجن البرازيلي روبينيو 9 سنوات

الحكم بسجن البرازيلي روبينيو 9 سنوات
المناطق_وكالات

حكمت محكمة إيطالية بالسجن 9 سنوات على لاعب كرة القدم البرازيلي روبينيو في قضية اعتداء جنسي على فتاة البانية، حين كان محترفا في صفوف فريق ميلان الإيطالي.
وتعود تفاصيل القضية لعام 2013 بعدما كان روبينيو يقضي موسمه الثالث مع النادي الإيطالي، وأصدرت المحكمة الإيطالية حكمها اليوم بسجن اللاعب 9 سنوات.
ورغم ذلك فإن الحكم سيكون معلقاً، حيث بإمكان اللاعب الذي ينفي بشكل قاطع تلك التهمة القيام بالاستئناف على الحكم.

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