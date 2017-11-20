بوتين للبشير: نحرص على مزيد من التعاون مع السودان

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير ##بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده تحرص على تطوير التعاون مع السودان، الذي يعتبر من كبار مستوردي المنتجات الزراعية الروسية. وأشار بوتين إلى أهمية مشروعات التعاون المقترحة في مجالات الطاقة، كما أضاف أن التعاون لا يقتصر فقط على التنقيب والاستخراج وتبادل الموارد، وإنما يتسع ليشمل قطاع الطاقة الكهربائية، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

كما أكد بوتين أن موسكو تنوي زيادة صادراتها من الحبوب إلى السودان لتصل إلى مليون طن سنويا، فيما دعا الرئيس السوداني لتطوير التعاون العسكري التقني، خاصة أن تسليح القوات السودانية يعتمد على المنتج الروسي بالدرجة الأولى.

وأضاف أنه خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي تم الاتفاق على دعم روسيا لبرنامج السودان في تحديث أسلحة وعتاد الجيش_السوداني.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف، حيث سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في مجالات التعدين، والاستكشاف النفطي، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، والمجالات والعسكرية والدبلوماسية والثقافية.