شرطة عسير تكشف نتائج الأسبوع الأول من حملة “وطن بلا مخالف”

بإشراف مباشر من سعادة مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي المشرف العام على حملة (وطن بلا مخالف )الحملة الوطنية الشاملةاسفرت النتائج على مستوى المنطقة وبمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بجميع المحافظات منذ بدأ الحملة بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦ وحتى مساء يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٣/٥ عن الآتي

١- القبض على عدد (٦١٥٥) من مخالفي النظام العام و نظام الاقامه والعمل ومجهولي الهويه .

٢- القبض على عدد(١٣٨) شخص من المطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية.

٣- تحرير عدد(١٥٠٨٢) مخالفه مرورية.

٤-ضبط عدد (٨) اسلحه غيرمرخصه و(٧٥٢) طلقه حيه.

٥- ضبط عدد(٢٣٧٠) حزمة قات .

٦-ضبط عدد (٢٠٦) من الحبوب المشتبه بأنها من حبوب الكبتاجون المحظوره .

٧- ضبط عدد (١١) برميل سعة (٣٥٠) لتر وعدد(١٢٦) قاروره من العرق المسكر.

٨-ضبط (٧٤٥) كيلو مواد غذائيه فاسده وضبط عدد من المخالفات على عدد ( ٣٧)محل تجاري واغلاقها بمشاركة الجهات المعنيه من البلديات ومكتب العمل

وكما تم فجر هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٣/٥ بقيادة سعادة مديرشرطة منطقة عسير حملة بمدينة أبها بخطه امنيه محكمه بما تم رصده سابقا للموقع الذي يتخذه المخالفين مسكنا لهم ويتواجدون به بموقع ( مرمى النفايات لمدينة أبها) وذلك بمشاركة كافة الجهات الأمنيه المعنيه والجهات الأخرى ذات العلاقة

التي اسفرت على القبض على ( ٨٦ ) مجهولي الهوية

وعدد (١٠) مخالفي نظام العمل وتستر وتشغيل مجهولي الهوية .

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش على أهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم ، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.