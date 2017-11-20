 ليلة الأبطال: أرقام قياسية لميسي وزلاتان.. وغضب بافاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ليلة الأبطال: أرقام قياسية لميسي وزلاتان.. وغضب بافاري

ليلة الأبطال: أرقام قياسية لميسي وزلاتان.. وغضب بافاري
المناطق_وكالات

ليلة على صفيح ساخن  في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، حملت الكثير من الأرقام والإنجازات إلى جانب بعض الاحتجاجات.

الإسباني انيستا أصبح سادسا في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالبطولة بـ 126 متجاوزا الهولندي كلارنس سيدورف في تورينو، وفيما جلس ميسي على مقاعد البدلاء لكنه عندما شارك بديلا في مباراة برشلونة ومضيفه يوفنتوس فإنه عادل رقم البرازيلي روبرتو كارلوس بـ120 مباراة كأكثر لاعب من أميركا الجنوبية ظهورا في التشامبيونز ليغ.

ميسي ليس وحده من شارك بديلا وحقق رقما جديدا، لأن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العائد من الإصابة ظهر في ملعب مباراة بازل ومانشستر يونايتد فبات أول من يلعب لسبعة أندية في البطولة لكن دون أن يرفع الكأس ذات الأذنين مع أي منها.

بايرن ميونخ عاد بالانتصار من الأراضي البلجيكية إلى جانب غرامة مالية متوقعة بعد احتجاج جماهيره على ارتفاع أسعار تذاكر المباراة مع أندرلخت إلى مئة يورو وكان الاتحاد القاري فرض ثلاثة آلاف يورو غرامة على البافاري لاحتجاج مماثل في مباراته مع أرسنال في شهر مارس الماضي.

البرازيلي نيمار سجل هدفين للباريسي في انتصاره الكاسح على سلتيك الاسكتلندي، وبات لاعب سان جيرمان متساويا مع مواطه ريفالدو بسبعة وعشرين هدفا في البطولة وعلى بعد ثلاثة أهداف من صاحب الرقم القياسي للاعب برازيلي في الابطال وهو كاكا.

أما فابريغاس لاعب تشيلسي فانه بات رابع اسباني يسجل عشرين هدفا على الأقل بالمسابقة بشكلها الحديث بعد الثلاثي راوول وتوريس وموريانتيس، فيما نجح حارس مرمى سيسكا موسكو الروسي ايغور أكينفيف بعد احد عشر عاما وثلاث وأربعين مباراة بالخروج بشباك نظيفة.

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