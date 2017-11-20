الحبشي والثنيان وسامي وهاترك سيرجيو.. ذكريات هلالية في النهائيات الآسيوية

أعاد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي ذكريات الإنجازات الهلالية على المستوى القاري، وأصحاب الأهداف في البطولات الـ 6 التي حققها “الزعيم” على المستوى الآسيوي.

ومع بداية السجل الساطع للهلال آسيويا عام 1991 كان للاعب حسين الحبشي ذكرى مميزة كونه صاحب هدف الهلال الوحيد في نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري أمام الاستقلال الإيراني، وهي المباراة التي فاز فيها الهلال بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.

وفي عام 1996 خاض الهلال نهائي الأندية الآسيوية أبطال الكأس وتألق في هذه المباراة يوسف الثنيان الذي عانى من الهزيمة مرتين خلال النهائي على المستوى القاري عامي 1986 و1987، ليحقق مع فريقه الفوز بنتيجة 3-1 على منافسه ناغويا غرامبوس الياباني في نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس في عام 1996.

وبعد نحو عشرين عاماً من هذه المباراة، عاد الثنيان إلى ستاد الملك فهد الدولي يوم السبت الماضي، عندما تم تكريمه من خلال إدخال كأس دوري أبطال آسيا إلى أرضية الملعب.

وكان نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس أمام ناغويا هو أول لقب قاري للهلال على أرضه، وستبقى هذه المباراة في الذاكرة كونها كانت أمام حشد هائل من الجماهير الهلالية، في تألق نجمه السابق المهاجم سامي الجابر.

وكان الدولي السعودي أول من أحرز الأهداف عندما نجح في التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يضيف الثنيان الهدف الثاني في وقت متأخر من مجريات الشوط الثاني.

أما النجم المغربي صلاح الدين بصير، فقد عزز النتيجة بتسجيله الهدف الثالث والأخير في المباراة ليؤكد فوز الهلال باللقب القاري.

ولعب الهلال في صيف عام 1997 كأس السوبر الآسيوي، واستطاع الفوز بالكأس بعد تغلبه 2-1 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وكان الجابر مرة أخرى نجم الفريق بعد أن سجل هدفين لعملاق كرة القدم الآسيوية.

وجاء الانتصار الآسيوي التالي بعد ثلاث سنوات بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 2000، عندما عاد الهلال إلى منصة التتويج مرة أخرى ليحصل على أول لقب آسيوي في الألفية الجديدة بعد فوزه 3-2 على جوبيلو ايواتا الياباني في نهائي عام 2000.

هذه المباراة لا تزال تحمل اسم نجم الفريق السعودي في ذلك الوقت المهاجم البرازيلي سيرجيو ريكاردو، الذي سجل الهدف التقدم الرائع في وقت مبكر، وهدف التعادل الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، كما أحرز هدفاً ذهبياً في الشوط الإضافي الأول ليضمن فوز الهلال.

وبعد مرور أكثر من عقد على رحيله عن النادي السعودي، لا يزال دور سيرجيو الدرامي مع الهلال لحظة أسطورية في تاريخ النادي.

وفي كأس السوبر الآسيوي التالي، أحرز الهلال اللقب بفوزه بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب أمام منافسه شيميزو بولس الياباني. ومن صنع الفارق هذه المرة هو اللاعب ريكاردو بيريز تامايو، المعروف بلقب (الكاتو) الذي سجل في مناسبتين في لقاء الذهاب للفريق السعودي.

بالإضافة إلى الفوز بلقب الدوري السعودي، تمكن المهاجم الكولومبي من التسجيل لفريقه الهلال خلال نهائي ذات البطولة عام 2002 أمام فريق سوون سامسونج بلووينغز الكوري الجنوبي الذي أحرز بدوره اللقب على حساب الفريق السعودي.

أما الهدف الآخر في نهائي كأس السوبر الآسيوي لعام 2000، فقد جاء عبر عمر الغامدي، لاعب خط الوسط الشاب الذي صعد من فريق الشباب بنادي الهلال.

وكانت بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس 2002 آخر لقب للهلال على المستوى القاري حتى الآن، وذلك منذ تتويجه بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس في العام 2002، عندما تغلب على نظيره هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في نهائي البطولة الذي أقيم في الدوحة.

إدميلسون، الذي كان سيوقع على كشوفات فريق تشونبوك بعد بضعة أشهر، أحرز هدف التقدم للهلال من خلال تسديده الكرة من مسافة قريبة بداية الشوط الثاني من اللقاء.

لكن حسين العلي، وبعد أن أهدر ضربة جزاء، عاد المه