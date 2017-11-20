أمير الباحة يبحث مع وزير البيئة والمياه والزراعة أهم مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، وذلك بمكتب الوزير بالرياض .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات التي تهم المنطقة منها

أهم مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها بالمنطقة ، وبحث آلية دعم مزارعي المنطقة ، والاستفادة من الأراضي الزراعية التابعة للوزارة والعمل على استثمارها بما يعود بالنفع للمنطقة واهلها ، وإنشاء مشاريع تشجيعية من خلال دعم العديد من المبادرات الزراعية ، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الزراعية لتتمكن في المساهمة في زراعة المنطقة ودعم الإستثمار الزراعي.

كما ناقش سموه مع معاليه مشاريع المياه من حيث تعزيز مصادر المياه وإكمال الشبكات الخاصة بها سواء في منطقة الباحة وكافة محافظات المنطقة والعمل ، على إيجاد آليات للإستفادة من السدود في ري المزارع في حالة الاحتياج الفعلي كون المنطقة ذات طابع زراعي بالإضافة الى مناقشة مشاريع الصرف الصحي والبيئي بالمنطقة .

وأكد الأمير حسام بن سعود على أهمية تنفيذ هذه المشاريع في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من دعم واهتمام لقطاع الزراعه والمياه والبيئة ، منوهاً سموه بما تلقاه منطقة الباحة من رعاية واهتمام كبيرين من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والتى وفرت كافة الاحتياجات التي ينشدها مواطني المنطقة .

وأشار سموه خلال اللقاء إلى ما تتميز به منطقة الباحة من هوية زراعية وغطاء نباتي يتطلب منا المحافظة عليها ودعمها بالمشروعات الزراعية التي ستسهم باْذن الله في تطوير الزراعة بالمنطقة ، مشيداً سموه بمجهودات الوزارة وما ابداه معالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي من تجاوب لإحتياجات المنطقة الفعلية من الوزارة في الجوانب البيئية والمياه والزراعة .

من جانبه أعرب المهندس الفضلي عن شكره لسمو أمير الباحة على زيارته الوزارة وحرصه ومتابعته الدائمه لكافة مناشط الوزارة بمنطقة الباحة ، مؤكداً بأننا جميعاً نسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة أيدها الله في دعم كافة مناطق المملكة ومن ضمنها الباحة .