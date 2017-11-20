 أمين جازان يقف على جاهزية استعدادات الأمانة والبلديات لموسم الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمين جازان يقف على جاهزية استعدادات الأمانة والبلديات لموسم الأمطار

أمين جازان يقف على جاهزية استعدادات الأمانة والبلديات لموسم الأمطار
المناطق_أمل بهكلي

وقف اليوم أمين منطقة جازان محمد الشايع على مدى استعدادات أمانة المنطقة وبلدياتها الـ 26 لموسم الأمطار.

حيث تفقد الشايع جاهزية فرق الكوارث والطوارئ في الأمانة وعدد من البلديات وشدد على ضرورة جاهزية جميع الكوادر البشرية من مشرفي الفرق والعمال والمعدات.

إلى ذلك أوضح الأمين الشايع بأن عشرات فرق الطوارئ والكوارث و420 معدة ثقيلة ومتنوعة في أمانة المنطقة و البلديات مستعدة على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ.

وأضاف الشايع بان إجماليمشاريع معالجة الانهيارات الصخرية الناتجة عن الأمطار والسيول في محافظات المنطقة الجبلية بلغت  ١١١٥٠مترطولي، فيما بلغ إجمالي أطوال مشاريع الحمايات من المطار والسيول في المنطقة    ٢٢٣١٤٧ متر طولي وبلغ أطوال الجدران الاستنادية ٩٥٩٥٣مترطولي.

وبين الشايع بأن نسبة تغطية مشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار في المدينة جيزان تبلغ 25 %، فيما تبلغ نسبة تغطية المحافظات 10 %.

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