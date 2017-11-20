 مدرب النصر: مقتنع بأداء غالي.. ووضع الفريق مطمئن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدرب النصر: مقتنع بأداء غالي.. ووضع الفريق مطمئن

مدرب النصر: مقتنع بأداء غالي.. ووضع الفريق مطمئن
المناطق_الرياض

أكد مدرب فريق النصر جوستافو كوينتيروس قناعته بالمحترف المصري حسام غالي، مؤكدا أنه يقوم بعمل جيد، ونجح في إيقاف لاعب الاتحاد فهد الأنصاري خلال مباراة الفريقين اليوم ضمن منافسات الدوري.
وأوضح جوستافو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة بفوز النصر بهدف دون مقابل: “أنا مقتنع بأداء اللاعبين كلهم.. حسام غالي نجح في إيقاف الانصاري وكان يساعد لكرو أيضاً، ومستواه في تصاعد كل مباراة يقوم بدور مهم جداً. ابراهيم غالب كان مميز واردت اخراجه لأنه كان مريضاً بالحمى الاسبوع الماضي”.
وعن المباراة قال: “كانت صعبة وأمام فريق قوي واستطعنا أن نستحوذ على معظم اوقات المباراة واضعنا العديد من الهجمات”.
وحول عدم الزج بالمهاجم حسن في الشوط الثاني، ذكر: “لو كان هناك سيناريو آخر للمباراة قد أزج بالراهب ولكني أردت أن استفيد من خانة المحور.. لديهم لاعبين مميزين في الوسط واردت ايقافهم ولذلك تم الزج بشائع شراحيلي وعبدالعزيز الجبرين”.
ووصف مدرب النصر المهاجم محمد السهلاوي بـ “اللاعب المهم” ليس في تسجيل الاهداف فقط بل في بث الروح في الفريق.

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