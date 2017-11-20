منسوبو مستشفى الارطاوية يكرمون المدير السابق ويرحبون بالمدير الجديد

في ليلة من ليالي الوفاء والتكريم ،احتفل منسوبو مستشفى الارطاوية والقطاع التابع له بتكريم الاستاذ احمد بجاد الرخيمي بمناسبة انتهاء تكليفه مديرا للمستشفى وانتقاله الى ادارة مستشفى الدوادمي العام و احتفاء بتعيين الاستاذ بجاد الحمراني مديرا لمستشفى الارطاوية ،حيث رعى حفل التكريم الاستاذ مسير الدويش رئيس مركز الارطاوية وبحضور مدراء الدوائر الحكومية ونخبة من مدراء مستشفيات صحة الرياض ، بدء الحفل بآيات عطرة من كتاب الله ثم كلمة رئيس مركز الارطاوية الذي رحب بالمدير الجديد و اشاد بنجاحات وانجازات المدير السابق بالمستشفى والنقلة التي احدثها منذ قدومه وشهد له الجميع بأداء الامانة والاخلاص والتفاني بالعمل ، بعدها ألقى مساعد مدير المستشفى محمد علي كلمة شكر فيها جهود المدير السابق الذي قدم انموذجا رائعا من العمل الجبار المتكامل الذي توجه بحصول المستشفى على اعلى تقييم في الجودة والاداء ESR على مستوى مستشفيات منطقة الرياض تلى ذلك كلمة الحمراني الذي اثنى على جهود المدير السابق واشار الى تطور القطاع الصحي في عهده وذلك بافتتاح عدد من الاقسام داخل المستشفى وتشغيلها ودعمها بالكوادر والاجهزة الطبية اللازمة للعمل على خدمة المرضى بالشكل المرضي ، بعدها كلمة الاشراف على القطاع الصحي ألقاها نيابة عنهم الدكتور عبده ثم مشاركة شعرية للشاعر جزاء قينان ، بعدها كلمة (الرخيمي ) المحتفى به الذي شكر الجميع على حضورهم وتكريمهم ودعمهم له اثناء ادارته للمستشفى و ماتحقق من انجازات هو بفضل الله ثم بتكاتف الجميع وحرصهم على العمل والتفاني في خدمة المريض وتقديم افضل رعاية طبية ممكنة واثنى على جهد الكادر الطبي والاداري الذي عمل معه سائلا المولى للجميع التوفيق والسداد ، وفي ختام الحفل قدم مسؤولي ومدراء الدوائر الحكومية بالارطاوية وزملاء المكرم والمحتفى به دروعا تذكارية وشهادات شكر وتقدير للمدير السابق تعبيرا عن امتنانهم لجهوده ومساهمته الملموسة في تطوير العمل بالقطاع الصحي وايضا ترحيبا بالمدير الحالي متمنينا للجميع التوفيق والنجاح