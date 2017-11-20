عبدالعزيز بن تركي الفيصل: الاحتياجات الخاصة أصحاب طموحات عالية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن القطاع الرياضي في المملكة يحظى باهتمام ودعم كبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، وقال: “هذا الدعم يمثل حافزاً كبيراً لتحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات لمنتخباتنا وأبطالنا ومن بينهم أبطال القدرات الخاصة، كما أن الاهتمام برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر عاملاً هاماً في دمج هذه الفئة الغالية مع المجتمع ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بما يعكس قدراتهم الكبيرة وطموحاتهم العالية”.

جاء ذلك خلال افتتاحه مساء اليوم الخميس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بطولة البارا السعودية الرياضية التي تنظمها اللجنة البارالمبية السعودية للمرة الأولى بمشاركة 300 لاعب يمثلون 15 محافظة من محافظات المملكة، والذين يتنافسون على ثمان رياضات مختلفة.

فيما أكد رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن: “أن فكرة إقامة تجمع رياضي بارالمبي يجمع النخبة من لاعبي وفرق أندية ذوي الاحتياجات في المملكة كان حلم يراود اللجنة منذ زمن، قبل أن يتحقق بفضل الله ثم بدعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ونائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.

وأضاف: “نظرا لما للرياضة من دور كبير وأثر فاعل في حياة الشعوب جاء اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله بشباب هذا الوطن وتوفير جميع الإمكانات المادية والطاقات البشرية لهم حتى يتمكن هؤلاء الشباب من ممارسة الرياضة في أفضل الظروف، وكان لأبنائنا اللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة النصيب الأكبر من هذا الاهتمام إذ تم افتتاح 15 نادي لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات ومناطق المملكة”.

وتنطلق غداً الجمعة منافسات ألعاب القوى في مضمار معهد إعداد القادة وكرة الطاولة في صالة المعهد والسباحة في مسبح الصالة الخضراء ورفع الأثقال والبوتشي في صالة اللجنة البارالمبية السعودية.