الحريري: يجب النأي بالنفس عن “الصراعات” فعلا لا قولا

جدد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الخميس عبر حسابه على موقع تويتر، التأكيد على وجوب النأي بالنفس فعلاً لا قولاً عن الصراعات في المنطقة، والحفاظ على العلاقات مع الأشقاء العرب، وفق تعبيره.

وكان الحريري قد أعلن في كلمة له، الأربعاء، “تعليق” استقالته من رئاسة مجلس الوزراء.

وقال في خطاب تلاه من القصر الرئاسي بعد خلوة عقدها مع عون: “لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس عون، وقد تمنى عليّ التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية، فأبديت تجاوباً مع هذا التمني”.