أرسنال يخسر من كولن.. وسالزبورغ يتأهل للدور الثاني

بقي أرسنال الذي ضمن التأهل في وقت سابق، في الصدارة برصيد 10، فيما ارتقى كولن للمركز الثاني بست نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على ريد ستار، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وتراجع باتي بوريسوف للمركز الأخير بخمس نقاط.

وأبقى كولن الألماني على آماله في الصعود، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه أرسنال الانجليزي في المجموعة الثامنة، التي شهدت أيضا تعادل باتي بوريسوف من بيلاروس مع ضيفه ريد ستار الصربي بدون أهداف.

وأنعش لوكوموتيف موسكو الروسي آماله في الصعود للدور المقبل، عقب فوزه 2 – 1 على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي في المجموعة السادسة.

وتصدر لوكوموتيف المجموعة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه كوبنهاغن، فيما يحتل شيريف تيراسبول المولدوفي المركز الثالث برصيد ست نقاط، قبل لقائه مع ضيفه زلين التشيكي، متذيل الترتيب برصيد نقطتين في وقت لاحق يوم الخميس.

وصعد فيكتوريا بلزن التشيكي لدور الـ32، بفوزه 2 – صفر على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني في المجموعة السابعة، التي شهدت أيضا فوز لوغانو السويسري 1 – صفر على ضيفه هبوعيل بير السبع الإسرائيلي.

ورغم الخسارة، ظل ستيوا الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، في الصدارة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه فيكتوريا بلزن، فيما احتل لوغانو المركز الثالث برصيد ست نقاط، وقبع هبوعيل في قاع الترتيب بأربع نقاط.

وتأهل سالزبورغ النمساوي للدور الثاني بفوزه المستحق 3 – صفر على ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي في المجموعة التاسعة، التي شهدت أيضا تعادل قونيا سبور التركي 1 – 1 مع ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وضمن سالزبورغ صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني، فيما احتل قونياسبور المركز الثالث بخمس نقاط، وتذيل فيتوريا غيماريش الترتيب بأربع نقاط.

وواصل أوسترسوند السويدي مغامرته في البطولة، بعدما صعد للدور المقبل، عقب فوزه 2 – صفر على ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني في المجموعة العاشرة، التي شهدت فوزا مثيرا لأتلتيك بلباو الإسباني 3 – 2 على ضيفه هيرتا برلين الألماني.

وحافظ أوسترسوند على صدارته للمجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بلباو، الذي تعززت آماله في الصعود، فيما تجمد رصيد زوريا عند ست نقاط في المركز الثالث، متفوقا بفارق نقطتين على هيرتا برلين، صاحب المركز الأخير، الذي ودع البطولة رسميا.

ولحق نيس الفرنسي بركب المتأهلين بفوزه 3 – 1 على ضيفه زولت فارجم البلجيكي في المجموعة الحادية عشر، التي شهدت تعادل لاتسيو الإيطالي 1 – 1 مع ضيفه فيتيسه آرنهيم الهولندي.

وظل لاتسيو، المتأهل للدور المقبل منذ الجولة الماضية، في الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما ارتفع رصيد نيس إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وتجمد رصيد زولت فارجم عند أربع نقاط في المركز الثالث، وبقي فيتيسه في المؤخرة برصيد نقطتين.

وبلغ ريال سوسييداد الإسباني دور الـ32، إثر تغلبه 1 – صفر على مضيفه روزنبورغ النرويجي في المجموعة الثانية عشر، التي شهدت فوز زينيت الروسي 2 – 1 على ضيفه فاردار المقدوني.

وعزز زينيت موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه سوسييداد، فيما ظل روزنبورغ في المركز الثالث بأربع نقاط، وبقي فاردار في القاع بلا رصيد من النقاط.