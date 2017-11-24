 التغذية وعلاقتها بأمراض العصر في القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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التغذية وعلاقتها بأمراض العصر في القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بتبوك

التغذية وعلاقتها بأمراض العصر في القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بتبوك
المناطق_على العميري
نظم القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بتبوك محاضرة لنزيلات سجن تبوك بعنوان  التغذية وعلاقتها بأمراض العصر القتها أ.منار منقرة أخصائية التغذية في مستشفى خالد العسكري بتبوك.
امتدت المحاضرات على مدى يومين وتناولت فيها “منقرة ”  العديد من المحاور التي تهتم بجانب التثقيف الصحي للنزيلات من أهمها الغذاء وعلاقته بالأمراض المعاصرة كالسكري والضغط ،وكذلك إجراءات الحماية من سرطان الثدي ، وعلاقة التغذية بهذا الداء.
من جانبها قدمت دينا الغريض رئيسة القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء بتبوك شكرها لمنار منقرة وإدارة مستشفى الملك خالد العسكري بتبوك على هذه المشاركة ، منوهة بالدور الكبير لمثل هذه القطاعات في دعم اللجنة .

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