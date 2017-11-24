في لفتة إنسانية .. أمير القصيم يستضيف أشقاء ظهروا بمقطع فيديو بحاجة لرعاية طبية

في لفتة إنسانية حانية ممزوجة بنفحات وطنية ، وإهتمام غير مستغرب توصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم إلى ثلاثة اشقاء (صغار السن) يحتاجون إلى رعاية طبية بعد أن ظهروا في مقطع فيديو رصده أحد المواطنين ، وهم يعيشون في الصحراء ويعانون من أمراض جلدية وتشوهات في أجسادهم ، ووجه سموه بإستضافتهم من خارج المنطقة وإيوائهم في سكن ملائم ، وإدخالهم مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة للعناية بحالتهم الصحية، وواصل سموه إهتمامه بزيارتهم ، في المستشفى والإطمئنان على وضعهم الصحي ، حاثاً إدارة المستشفى على العناية بهم وتقديم أرقى الخدمات الطبية لهم.
ويأتي اهتمام سمو أمير منطقة القصيم – يحفظه الله – بهذه الحالة تأكيداً لإنسانيته في مساعدة الآخرين واهتمامه بسعادتهم ، وتأكيداً بأن خدمة المواطن لا تنحصر في منطقة معينة ، وإن مناطق المملكة جميعها وطن واحد.
ولقيت زيارة سمو أمير القصيم وتفاعله مع هذه الحالة ردوداً إيجابية ، وصدى إيجابي في نفوس المرضى وأهاليهم والمجمتع السعودي بصفة عامة.
“المناطق” سبق وأن نشرت مقطع الفيديو الذي ظهروا فيه الأشقاء عن وضعهم الصحي ، والذي لقي تفاعل على مختلف المستويات .
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