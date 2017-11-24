 في لفتة إنسانية .. أمير القصيم يستضيف أشقاء ظهروا بمقطع فيديو بحاجة لرعاية طبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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في لفتة إنسانية .. أمير القصيم يستضيف أشقاء ظهروا بمقطع فيديو بحاجة لرعاية طبية

في لفتة إنسانية .. أمير القصيم يستضيف أشقاء ظهروا بمقطع فيديو بحاجة لرعاية طبية
المناطق_بريدة

في لفتة إنسانية حانية ممزوجة بنفحات وطنية ، وإهتمام غير مستغرب توصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ⁧‫أمير منطقة القصيم‬⁩ إلى ثلاثة اشقاء (صغار السن) يحتاجون إلى رعاية طبية بعد أن ظهروا في مقطع فيديو رصده أحد المواطنين ، وهم يعيشون في الصحراء ويعانون من أمراض جلدية وتشوهات في أجسادهم ، ووجه سموه بإستضافتهم من خارج المنطقة وإيوائهم في سكن ملائم ، وإدخالهم مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة للعناية بحالتهم الصحية، وواصل سموه إهتمامه بزيارتهم ، في المستشفى والإطمئنان على وضعهم الصحي ، حاثاً إدارة المستشفى على العناية بهم وتقديم أرقى الخدمات الطبية لهم.

ويأتي اهتمام سمو أمير منطقة القصيم – يحفظه الله – بهذه الحالة تأكيداً لإنسانيته في مساعدة الآخرين واهتمامه بسعادتهم ، وتأكيداً بأن خدمة المواطن لا تنحصر في منطقة معينة ، وإن مناطق المملكة جميعها وطن واحد.

ولقيت زيارة سمو أمير القصيم وتفاعله مع هذه الحالة ردوداً إيجابية ، وصدى إيجابي في نفوس المرضى وأهاليهم والمجمتع السعودي بصفة عامة.

“المناطق” سبق وأن نشرت مقطع الفيديو الذي ظهروا فيه الأشقاء عن وضعهم الصحي ، والذي لقي تفاعل على مختلف المستويات .

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