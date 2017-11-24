 في الغوطة الشرقية.. حصار خانق وتدهور للوضع الإنساني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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في الغوطة الشرقية.. حصار خانق وتدهور للوضع الإنساني

في الغوطة الشرقية.. حصار خانق وتدهور للوضع الإنساني
Two-and-a-half year old Hala al-Nufi, who suffers from a metabolic disorder which is worsening due to the siege and food shortages in the eastern Ghouta, reacts as she sits on a bed in the Saqba area, in the eastern Damascus suburb of Ghouta, Syria, October 25, 2017. REUTERS/Bassam Khabieh SEARCH "KHABIEH MALNUTRITION" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY.
المناطق_وكالات

لا يكاد الهدوء يخيم على غوطة دمشق الشرقية، حتى تخرقه قوات النظام بقصف شبه متواصل على مدن وبلدات الغوطة جواً وبراً.

وخلف القصف المكثف، الذي استكمل تسعة أيام متتالية، عشرات القتلى والجرحى، جلهم من النساء والأطفال، وفق المرصد السوري.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة سابقاً من تدهور الوضع الإنساني في المناطق المحاصرة في سوريا خلال فصل الشتاء وتأثيره على الأطفال.

ويواجه أكثر من ألف طفل ورضيع خطر الموت جراء نقص التغذية والدواء في الغوطة المحاصرة، فحالات الوفاة بين الأطفال وصلت أعلى مستوياتها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.

كما يعيش في الغوطة المحاصرة، آخر أبرز معاقل المعارضة والتي انضمت إلى مناطق “خفض التصعيد”، قرابة 350 ألف مدني، وسط حصار خانق وارتفاع “جنوني” بأسعار المواد الغذائية وندرتها.

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